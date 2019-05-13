Пассажиров возмутила матерная надпись в маршрутке в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:18 2019-05-13T05:22:33+03:00

Водители маршруток часто не отличаются вежливостью, а тут еще и матерные надписи в салоне! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Взрослые пассажиры опускали глаза, а ребенок не стал молчать.

— Уважаемый индивидуальный предприниматель Ефимов А.И.! Убедительно прошу вас лично осмотреть салон «Газели», работающей на маршруте 15. Над кабиной водителя висит наклейка с пошлейшей формулировкой: «Тихо скажешь — остановку про....шь». Предвижу законный вопрос: «Почему сама ничего не сказала водителю?» Я ехала с внучкой, она и обратила мое внимание на эту мерзость. Кое-как удалось убедить девочку, что наклейку сделал человек безграмотный, который в школе плохо учился. При ней не стала дополнительно заострять вопрос обращением лично к водителю, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Татьяна Курылева.

Подписчики группы высказались, что в надписи кроется слово «проедешь», а каждый подумал в меру своей испорченности. Но автор уточнила, что никакой двусмысленности нет: на месте точек черным по белому была написана буква «б».

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ИСТОЧНИК KP.RU