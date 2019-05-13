Мужчина без трусов гонялся за прохожими в Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:39 2019-05-13T07:32:52+03:00

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Осторожно: весеннее обострение! И если кто-то просто шокирует своим внешним видом, как мужчина в платье и на шпильках в Магнитогорске, то этот человек не так безобиден. Житель Миасса бегал по городу с голым задом и нападал на возмущающихся прохожих.

— 12 мая по улице Романенко разгуливал мужчина без трусов и в шапочке с символикой «Спартака». Также этот человек был замечен на Лихачева, где, по словам очевидцев, разбил бутылку и гнался за кем-то… — сообщает группа «ЧП Миасс» в ВК.

Знакомые с ним горожане написали, что он «не кидается первый, если его не трогать». А если ему не понравится чье-то замечание? А как же гуляющие дети, которые это наблюдают?

В этот раз мужчину задержали и передали скорой помощи бойцы Росгвардии.

Этот мужчина часто удивляет горожан. Фото: Егор Сперанский.

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ИСТОЧНИК KP.RU