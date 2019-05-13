Девушка погибла в лобовом ДТП с фурой под Челябинском

СЕГОДНЯ 05:54 2019-05-13T05:59:39+03:00

В больницу с травмами увезли еще одного пострадавшего

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Отечественная «десятка» столкнулась с фурой возле села Долгодеревенское, на развороте в сторону Челябинска. Авария произошла вечером в воскресенье, 12 мая. Пассажирка легковушки скончалась на месте, водителя с тяжелыми травмами увезли в больницу.

— Вся трасса встала. Человек 40 помогали, пока «скорая» приехала и ГИБДД, — написал очевидец в группе во ВКонтакте «ЧП | ДТП Челябинск».

Пассажирка «десятки» погибла на месте. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»

— Жутко, конечно, было это видеть... У них на заднем сиденье детское кресло. Хорошо ребенка не было в машине. Когда парня увозили, фельдшер сказала, шансов очень мало, сильный сотряс, — добавил свидетель ДТП Дмитрий.

Как сообщили в отделе ГИБДД по Сосновскому району, по предварительным данным, водитель «десятки» разворачивался и не пропустил фуру. Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU