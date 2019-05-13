Житель Челябинской области сгорел в перевернувшейся машине
ДТП произошло на станции Арасланово в Нязепетровском районе в субботу ночью, 11 мая. 33-летний южноуралец на «Оке» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Буквально через мгновение машина вспыхнула.
— От полученных травм мужчина скончался на месте. Водительских прав у погибшего нет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Сейчас госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства и причины аварии.
За прошедшие праздники на Южном Урале произошло 28 ДТП. В них погибло пять человек, еще 32 получили травмы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU