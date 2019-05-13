2019-05-13T10:59:48+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области сгорел в перевернувшейся машине

Он не справился с управлением и вылетел в кювет
Валентина ВАГАНОВА
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ДТП произошло ночью 11 мая. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской областиДТП произошло ночью 11 мая. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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ДТП произошло на станции Арасланово в Нязепетровском районе в субботу ночью, 11 мая. 33-летний южноуралец на «Оке» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Буквально через мгновение машина вспыхнула.

— От полученных травм мужчина скончался на месте. Водительских прав у погибшего нет, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства и причины аварии.

За прошедшие праздники на Южном Урале произошло 28 ДТП. В них погибло пять человек, еще 32 получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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