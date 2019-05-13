В Челябинской области посадили участников преступной группировки, которая торговала наркотиками через интернет

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-13T11:34:04+03:00

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Сосновский районный суд на днях вынес приговор двум «несостоявшимся закладчикам». 42-летнего жителя Челябинска и 32-летнюю жительницу Нижневартовска признали виновными за покушение на сбыт наркотиков.

Два года назад они вступили в ОПГ по сбыту «дури» через Интернет. Должны были распространить «закладками» около 7 кг наркотиков: гашиш, метилэфедрон и другие. Но сбыть их преступникам не удалось — полицейские задержали их.

— Согласившись с мнением прокурора, суд назначил женщине 12 лет колонии со штрафом в 20 тысяч рублей, а мужчине — 11 лет лишения свободы со штрафом в 50 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Арестованное имущество осужденных будет взыскано в счет штрафов.

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ИСТОЧНИК KP.RU