На Челябинскую область идут грозы и град

СЕГОДНЯ 13:06 2019-05-13T13:45:58+03:00

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После по-летнему жаркой погоды на Южный Урал идет похолодание. Уже во вторник, 14 мая, нас ждет усиление ветра, гроза и дожди, сообщает Челябинский гидрометцентр. По региону объявлено штормовое предупреждение.

В ночь на вторник, 14 мая, похолодает до +8…+10 градусов. По области пройдут дожди и грозы. Днем 14 мая жара вернется, но на севере и востоке Челябинской области уже к вечеру похолодает до +12…+17 градусов. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, а кое-где — грозы и выпадет град. Возможны порывы ветра до 22 метров в секунду.

В самом Челябинске в ночь на вторник до +15 градусов, днем до +26. Синоптики обещают кратковременный дождь, грозу, град и порывы ветра до 17 метров в секунду.

В среду, в четверг похолодает до +15….+20 градусов. По области ждут кратковременные дожди. Но в Челябинске в среду, 15 мая, говорят, будет солнечно, без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU