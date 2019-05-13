2019-05-13T16:46:31+03:00
Происшествия

В Челябинской области поймали пьяным за рулем водителя школьного автобуса

Ему грозит лишение прав
Валентина ВАГАНОВА
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Детей в автобусе не было. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской областиДетей в автобусе не было. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Сегодня, 13 мая, на дороге Челябинск-Октябрьское инспектор ГИБДД остановил школьный автобус. За рулем был 48-летний водитель. При проверке документов сотрудник почувствовал от шофера запах алкоголя. Предложил дыхнуть в алкотестер. Прибор показал, что водитель пьяный. Продолжить путь ему, конечно, не дали.

— За управление автобусом в пьяном виде водителю грозит штраф 30 тысяч и лишение прав от 1,5 до 2 лет. По его словам, он ехал из села Карабатан Еткульского района на заправку в Еткуль. В течение дня перевозку детей не осуществлял. В момент остановки пассажиров в автобусе не было, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас госавтоинспекторы проводят административное расследование. Им предстоит выяснить, кто и как выпустил на линию пьяного водителя. А также каким образом он прошел предрейсовый медосмотр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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