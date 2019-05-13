В Челябинске задержали банду, занимавшуюся изготовлением оружия

СЕГОДНЯ 19:10 2019-05-13T19:17:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники уголовного розыска поймали трех участников преступной группы, которая занималась производством огнестрельного оружия и боеприпасов к ним. У каждого в банде была своя роль: одни изготавливали оружие, другие искали покупателей и продавали его.

Полицейские провели 25 обысков в домах подозреваемых. В ходе них силовики нашли и изъяли семь пистолетов, два автомата, глушители, пистолетные магазины, множество патронов разного калибра, оптические прицелы, порох, а также оборудование, на котором изготавливались «огнестрелы».

Оружейники поставили дело на поток: одни изготавливали оружие, другие искали покупателей. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

— Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас двое фигурантов дела находятся под домашним арестом. Третьему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции устанавливают причастность к совершению преступлений других участников группы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/708481" frameborder="0"></iframe> В Челябинске поймали банду подпольных оружейников.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области

ИСТОЧНИК KP.RU