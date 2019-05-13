В Челябинске задержали банду, занимавшуюся изготовлением оружия
Сотрудники уголовного розыска поймали трех участников преступной группы, которая занималась производством огнестрельного оружия и боеприпасов к ним. У каждого в банде была своя роль: одни изготавливали оружие, другие искали покупателей и продавали его.
Полицейские провели 25 обысков в домах подозреваемых. В ходе них силовики нашли и изъяли семь пистолетов, два автомата, глушители, пистолетные магазины, множество патронов разного калибра, оптические прицелы, порох, а также оборудование, на котором изготавливались «огнестрелы».
Оружейники поставили дело на поток: одни изготавливали оружие, другие искали покупателей. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
— Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас двое фигурантов дела находятся под домашним арестом. Третьему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудники полиции устанавливают причастность к совершению преступлений других участников группы.
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В Челябинске поймали банду подпольных оружейников.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области
ИСТОЧНИК KP.RU