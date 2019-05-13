2019-05-13T19:17:17+03:00
Происшествия

В Челябинске задержали банду, занимавшуюся изготовлением оружия

Подпольным оружейникам грозит до пяти лет тюрьмы
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Полицейские нашли целый склад оружия. Фото: ГУ МВД России по Челябинской областиПолицейские нашли целый склад оружия. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
Изменить размер текста:

Сотрудники уголовного розыска поймали трех участников преступной группы, которая занималась производством огнестрельного оружия и боеприпасов к ним. У каждого в банде была своя роль: одни изготавливали оружие, другие искали покупателей и продавали его.

Полицейские провели 25 обысков в домах подозреваемых. В ходе них силовики нашли и изъяли семь пистолетов, два автомата, глушители, пистолетные магазины, множество патронов разного калибра, оптические прицелы, порох, а также оборудование, на котором изготавливались «огнестрелы».

Оружейники поставили дело на поток: одни изготавливали оружие, другие искали покупателей. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

Оружейники поставили дело на поток: одни изготавливали оружие, другие искали покупателей. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

— Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас двое фигурантов дела находятся под домашним арестом. Третьему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции устанавливают причастность к совершению преступлений других участников группы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

В Челябинске поймали банду подпольных оружейников.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске пассажир трамвая ударом в лицо «вырубил» водителя, перегородившего дорогу
На площади Революции в Челябинске вспыхнул автомобиль
В Челябинске поймали серийного «домушника», ограбившего квартиры на миллион рублей
В Челябинской области поймали пьяным за рулем водителя школьного автобуса
На Челябинскую область идут грозы и град
В Челябинской области посадили участников преступной группировки, которая торговала наркотиками через интернет
Житель Челябинской области сгорел в перевернувшейся машине
На стройке в микрорайоне Челябинска обнаружили боевой снаряд
В Челябинской области пропала 14-летняя девушка
В Челябинской области дети сожгли мемориальный венок, возложенный к Вечному огню
«Пассажиры час сидели в салоне»: рейс SSJ-100 Краснодар-Челябинск отменили из-за технических неполадок
Девушка погибла в лобовом ДТП с фурой под Челябинском
Мужчина без трусов гонялся за прохожими в Челябинской области
Пассажиров возмутила матерная надпись в маршрутке в Челябинской области
«В карты проиграл!» По Магнитогорску гулял мужчина в платье и на шпильках
Машина скорой помощи застряла в яме в одном из дворов Челябинска