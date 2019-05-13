2019-05-13T20:22:48+03:00
Происшествия

В Челябинске пассажир трамвая ударом в лицо «вырубил» водителя, перегородившего дорогу

Автомобилиста увезли в больницу на «скорой»
Валентина ВАГАНОВА
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Пострадавший упал без сознания. Фото: кадр с видеоПострадавший упал без сознания. Фото: кадр с видео
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Конфликт между водителем и пешеходом произошел в минувшие выходные на остановке «Цвиллинга». По рассказу очевидцев, 20-летний парень на «Ладе Приоре» остановился, чтобы пропустить пешеходов, которые шли к трамваю. Но тут одному из переходивших дорогу не понравилось, где встала машина. Он сделал водителю замечание, а потом и вовсе ударил рюкзаком по лицу через открытое окно.

— Трамвай неудачно встал на остановке. Так получилось, что машина наполовину перекрыла переднюю дверь трамвая. Мальчишка из машины ответил, что не мог по-другому остановиться. Тогда парень дал ему сумкой по лицу. Водитель решил догнать нападавшего, который уже заходил в трамвай. Оба обругали друг друга матом. А затем водитель получил короткий удар в челюсть и выпал из трамвая на асфальт, — рассказал один из очевидцев.

Водитель упал без сознания, а пешеход бросился бежать. Потасовку заметил проезжающий мимо экипаж охранного предприятия «Витязь». Бойцы задержали нападавшего на соседней улице, вернули на место происшествия и вызвали полицию.

Пострадавший на тот момент так и не пришел в себя. Его увезли в больницу на «скорой». Как затем выяснилось, парень — инвалид. На его машине были специальные знаки. Полицейские сейчас проводят проверку этого инцидента.

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Конфликт водителя и пешехода на остановке в центре Челябинска закончился дракой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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