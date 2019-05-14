«Купаться запрещено!» Жители Челябинска плещутся в грязи и среди льдин
Жара согнала людей к озерам. Напомним, в Челябинске запретили купаться на местных пляжах: они оказались не оборудованы для этого. Штраф — 2000 руб. Но этим горожан не испугаешь.
Журналисты «Комсомолки» побывали на местных пляжах. На Смолино возле ДК ЧТПЗ многолюдно. Вода наипротивнейшая: грязь, пена, мусор. Но народ плещется.
— Иди окунись! — кричит женщина своему сыну лет семи.
— Мама, тут грязно! — не решается мальчишка, топчась возле берега.
— Нормально. Иди, иди, — настаивает родительница.
На челябинских пляжах многолюдно.Фото: Ирина КАРЕЛИНА
Фото: Ирина КАРЕЛИНА
На берегу, впрочем, тоже не комфортно. В основном, из-за пьяной молодежи. Замахнув рюмашку, девушки раздеваются до кружевного белья (купальники, видимо, дома забыли). Замахнув вторую, они, мягко говоря, обнимаются на песочке с парнями в семейках.
— Хотите нормально отдохнуть — езжайте за город, — посоветовала подписчица группы «Комсомольская Правда»-Челябинск» в ВК Вера Смирнова.
А мы и поехали. На озеро Тургояк. А там лед! И это в тридцатиградусную жару. Однако, суровым жителям Челябинской области и он купаться не мешает. При нас трое человек занырнули. И желающих на берегу еще было полно.
Лед на озере Тургояк.Фото: Валентина ВАГАНОВА
Фото: Валентина ВАГАНОВА
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU