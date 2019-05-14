2019-05-14T05:31:31+03:00
Общество

«Купаться запрещено!» Жители Челябинска плещутся в грязи и среди льдин

Журналисты «Комсомолки» побывали на местных пляжах
Ирина КАРЕЛИНА
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Озеро Смолино. Вода грязная, но народ купается.Озеро Смолино. Вода грязная, но народ купается.Фото: Ирина КАРЕЛИНА
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Жара согнала людей к озерам. Напомним, в Челябинске запретили купаться на местных пляжах: они оказались не оборудованы для этого. Штраф — 2000 руб. Но этим горожан не испугаешь.

Журналисты «Комсомолки» побывали на местных пляжах. На Смолино возле ДК ЧТПЗ многолюдно. Вода наипротивнейшая: грязь, пена, мусор. Но народ плещется.

— Иди окунись! — кричит женщина своему сыну лет семи.

— Мама, тут грязно! — не решается мальчишка, топчась возле берега.

— Нормально. Иди, иди, — настаивает родительница.

На челябинских пляжах многолюдно. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

На челябинских пляжах многолюдно.Фото: Ирина КАРЕЛИНА

Фото: Ирина КАРЕЛИНА

На берегу, впрочем, тоже не комфортно. В основном, из-за пьяной молодежи. Замахнув рюмашку, девушки раздеваются до кружевного белья (купальники, видимо, дома забыли). Замахнув вторую, они, мягко говоря, обнимаются на песочке с парнями в семейках.

— Хотите нормально отдохнуть — езжайте за город, — посоветовала подписчица группы «Комсомольская Правда»-Челябинск» в ВК Вера Смирнова.

А мы и поехали. На озеро Тургояк. А там лед! И это в тридцатиградусную жару. Однако, суровым жителям Челябинской области и он купаться не мешает. При нас трое человек занырнули. И желающих на берегу еще было полно.

Лед на озере Тургояк. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Лед на озере Тургояк.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Фото: Валентина ВАГАНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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