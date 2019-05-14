В Челябинске лоб в лоб столкнулись два трамвая

СЕГОДНЯ 05:48 2019-05-14T06:59:17+03:00

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В столице Южного Урала расследуют обстоятельства лобового столкновения двух трамваев. Инцидент произошел вечером 13 мая на пересечении проспекта Победы и улицы Горького. О необычном ДТП в социальных сетях сообщили очевидцы.

— Во время движения по улице Горького трамвай №18 сошел с рельс и врезался в трамвай маршрута №5, который следовал с остановки ЧЭМК. На месте работают экстренные службы. Женщину- кондуктора увезли на «скорой», — пишут свидетели событий.

Судя по фото с места аварии, трамваи получили серьезные механические повреждения: обе кабины помяты, стекла выбиты.

По предварительной версии, столкновение произошло из-за того, что водитель одного из трамваев вовремя не перевела стрелку и выехала не на свой путь.

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ИСТОЧНИК KP.RU