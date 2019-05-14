Зависшее в небе черное кольцо напугало южноуральцев
Жители Златоуста стали свидетелями необычного явления. Огромное кольцо из черного дыма парило в небе над городом. Очевидцы сняли его на камеру мобильного телефона и опубликовали в социальных сетях.
Снимок был сделан вечером 13 мая в районе металлургического завода.
— Мы подумали, что пожар или жгут что-то. Однако никаких источников горения вокруг не наблюдалось, — пишут жители Златоуста.
На местных пабликах возник спор: откуда в чистом небе появилось загадочное черное кольцо.
Фото: vk.com "ЧП ДТП Златоуст". Автор фото: Екатерина Захарова
Одни предположили, что это выхлопы из труб промышленных предприятий. Другие считают, что кольцо образовалось при запуске крупных фейерверков. Впрочем нашлись и такие, кто вообще не поверил автору снимка.
— Это же розыгрыш! Фото обработано в специальных программах, — написал один из пользователей соцсетей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU