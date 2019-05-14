2019-05-14T07:06:36+03:00
Общество

Зависшее в небе черное кольцо напугало южноуральцев

Очевидцы гадают, откуда оно появилось
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "ЧП ДТП Златоуст". Автор фото: Екатерина ЗахароваФото: vk.com "ЧП ДТП Златоуст". Автор фото: Екатерина Захарова
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Жители Златоуста стали свидетелями необычного явления. Огромное кольцо из черного дыма парило в небе над городом. Очевидцы сняли его на камеру мобильного телефона и опубликовали в социальных сетях.

Снимок был сделан вечером 13 мая в районе металлургического завода.

— Мы подумали, что пожар или жгут что-то. Однако никаких источников горения вокруг не наблюдалось, — пишут жители Златоуста.

На местных пабликах возник спор: откуда в чистом небе появилось загадочное черное кольцо.

Фото: vk.com "ЧП ДТП Златоуст". Автор фото: Екатерина Захарова

Фото: vk.com "ЧП ДТП Златоуст". Автор фото: Екатерина Захарова

Одни предположили, что это выхлопы из труб промышленных предприятий. Другие считают, что кольцо образовалось при запуске крупных фейерверков. Впрочем нашлись и такие, кто вообще не поверил автору снимка.

— Это же розыгрыш! Фото обработано в специальных программах, — написал один из пользователей соцсетей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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