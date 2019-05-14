Названа причина лобового ДТП с двумя трамваями в Челябинске
Столкновение двух трамваев произошло по вине одного из водителей. Об этом сообщает пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».
— Малоопытный водитель 18 маршрута нарушила правила технической эксплуатации трамвая. Прежде чем заехать на стрелку, она должна была пропустить встречный вагон, который следовал по маршруту №5, — рассказали в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».
Ранее сообщалось, что авария произошла вечером 13 мая. На перекрестке проспекта Победы и улицы Горького два трамвая столкнулись лоб в лоб. Оба вагона получили серьезные механические повреждения.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Трамваи развели методом буксировки.
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ИСТОЧНИК KP.RU