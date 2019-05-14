2019-05-14T08:48:58+03:00
Экономика

Южноуральских бизнесменов анонимно спросят о коррупции

Результаты покажут президенту РФ Владимиру Путину
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Предпринимателей Челябинской области приглашают принять участие в общероссийском анонимном опросе о фактах коррупции в регионе. Очередной этап опроса проводится до 17 июня 2019 года, результаты которого представят президенту Владимиру Путину.

Короткое анкетирование можно пройти по ссылке.

Данный проект под названием «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» реализует Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Проект важен для определения очагов коррупции в регионах и выявления искусственно создаваемых чиновниками барьеров, вынуждающих предпринимателей прибегать к взяткам.

В этом году реализуется уже 6-й этап проекта, а по результатам 5-го Южно-Уральская торгово-промышленная палата признана одной из лидирующих палат в России по количеству заполненных анкет. В 2018 году южноуральские предприниматели называли наиболее коррумпированными сферами получение разрешений и справок, а также контрольно-надзорную деятельность.

В опросе могут принять участие не только предприятия-члены ЮУТПП, но и все желающие выразить свое мнение. Анкета содержит всего 13 вопросов, время заполнения составляет около пяти минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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