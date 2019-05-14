Фотограф из Челябинска сделал фотосессию по мотивам картин Рене Магритта

СЕГОДНЯ 08:45 2019-05-14T08:47:49+03:00

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Челябинский фотограф Алексей Выдрин воссоздал картины знаменитого художника-сюрреалиста Рене Магритта. В его серии копии известных полотен «Сын человеческий», «Влюбленные» и других. Сняты они на фоне озера Смолино у ДК ЧТПЗ. В роли моделей — друзья Алексея.

Пародия на картину «Влюбленные». Фото: Алексей Выдрин

— Я люблю делать необычные фотографии с интересными эффектами, так называемые, сюрреалистические. Как-то мой однокурсник скинул работу Рене Магритта, которого я еще тогда не знал. Изучил в Интернете его полотна и загорелся воплотить их. Собрал друзей, подобрал подходящую одежду. Пальто, очки были, а котелок отыскали на «Авито», — рассказал Алексей корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Снимки сделаны на фоне Смолино. Фото: Алексей Выдрин

Фотограф не ставил цели сделать точные фото-копии картин, использовал лишь сходные визуальные приемы. Все снимки тщательно обрабатывал в Фотошопе.

Снимки тщательно обработаны в Фотошопе. Фото: Алексей Выдрин

Молодой человек учится на инженера-технолога, но эта профессия за годы учебы ему разонравилась. Свое будущее он хочет связать с фотографией.

Алексей не ставил цели сделать точные фото-копии картин. Фото: Алексей Выдрин

Работы сделаны в апреле. Фото: Алексей Выдрин

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ИСТОЧНИК KP.RU