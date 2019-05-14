2019-05-14T08:47:49+03:00
Общество

Фотограф из Челябинска сделал фотосессию по мотивам картин Рене Магритта

Локацией для съемки стало озеро Смолино
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Снимок по сюжету картины «Сын человеческий». Фото: Алексей ВыдринСнимок по сюжету картины «Сын человеческий». Фото: Алексей Выдрин
Изменить размер текста:

Челябинский фотограф Алексей Выдрин воссоздал картины знаменитого художника-сюрреалиста Рене Магритта. В его серии копии известных полотен «Сын человеческий», «Влюбленные» и других. Сняты они на фоне озера Смолино у ДК ЧТПЗ. В роли моделей — друзья Алексея.

Пародия на картину «Влюбленные». Фото: Алексей Выдрин

Пародия на картину «Влюбленные». Фото: Алексей Выдрин

— Я люблю делать необычные фотографии с интересными эффектами, так называемые, сюрреалистические. Как-то мой однокурсник скинул работу Рене Магритта, которого я еще тогда не знал. Изучил в Интернете его полотна и загорелся воплотить их. Собрал друзей, подобрал подходящую одежду. Пальто, очки были, а котелок отыскали на «Авито», — рассказал Алексей корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Снимки сделаны на фоне Смолино. Фото: Алексей Выдрин

Снимки сделаны на фоне Смолино. Фото: Алексей Выдрин

Фотограф не ставил цели сделать точные фото-копии картин, использовал лишь сходные визуальные приемы. Все снимки тщательно обрабатывал в Фотошопе.

Снимки тщательно обработаны в Фотошопе. Фото: Алексей Выдрин

Снимки тщательно обработаны в Фотошопе. Фото: Алексей Выдрин

Молодой человек учится на инженера-технолога, но эта профессия за годы учебы ему разонравилась. Свое будущее он хочет связать с фотографией.

Алексей не ставил цели сделать точные фото-копии картин. Фото: Алексей Выдрин

Алексей не ставил цели сделать точные фото-копии картин. Фото: Алексей Выдрин

Работы сделаны в апреле. Фото: Алексей Выдрин

Работы сделаны в апреле. Фото: Алексей Выдрин

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Южноуральских бизнесменов анонимно спросят о коррупции
В Челябинске пропали две девочки-подружки
Названа причина лобового ДТП с двумя трамваями в Челябинске
Зависшее в небе черное кольцо напугало южноуральцев
В Челябинске лоб в лоб столкнулись два трамвая
«Купаться запрещено!» Жители Челябинска плещутся в грязи и среди льдин
Балбеска ищет работу с зарплатой 500 тысяч рублей в Зауралье
В Челябинске пассажир трамвая ударом в лицо «вырубил» водителя, перегородившего дорогу
В Челябинске задержали банду, занимавшуюся изготовлением оружия
На площади Революции в Челябинске вспыхнул автомобиль
В Челябинске поймали серийного «домушника», ограбившего квартиры на миллион рублей
В Челябинской области поймали пьяным за рулем водителя школьного автобуса
На Челябинскую область идут грозы и град
В Челябинской области посадили участников преступной группировки, которая торговала наркотиками через интернет
Житель Челябинской области сгорел в перевернувшейся машине
На стройке в микрорайоне Челябинска обнаружили боевой снаряд
В Челябинской области пропала 14-летняя девушка
В Челябинской области дети сожгли мемориальный венок, возложенный к Вечному огню
«Пассажиры час сидели в салоне»: рейс SSJ-100 Краснодар-Челябинск отменили из-за технических неполадок
Девушка погибла в лобовом ДТП с фурой под Челябинском
Мужчина без трусов гонялся за прохожими в Челябинской области
Пассажиров возмутила матерная надпись в маршрутке в Челябинской области
«В карты проиграл!» По Магнитогорску гулял мужчина в платье и на шпильках
Машина скорой помощи застряла в яме в одном из дворов Челябинска