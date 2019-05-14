2019-05-14T11:29:12+03:00
Общество

Tele2 продвигает честные звонки внутри сети

Мобильный оператор Tele2 рассказывает о преимуществах тарифной линейки «Мой Tele2». Ее пользователям доступны честные звонки внутри сети оператора, которые не расходуют пакет минут. В поддержку этого предложения оператор запускает новую рекламную кампанию
Поделиться:
Изменить размер текста:

Действуя по «другим правилам», Tele2 создает альтернативу рыночным практикам и напоминает, что внутри сети можно общаться без ограничений. Оператор подчеркивает свой честный подход, предлагая клиентам простой и удобный продукт. Новые и действующие абоненты тарифной линейки «Мой Tele2» получают честное и выгодное предложение — звонки на номера Tele2 не расходуют пакет минут. Оператор заявляет: пользоваться тарифами Tele2 выгодно, а общаться без ограничений просто. Для этого достаточно стать абонентом тарифного плана линейки «Мой Tele2».

В поддержку предложения «Честные звонки внутри сети» Tele2 запустила новый этап рекламной кампании. На этот раз команда Tele2 предстает в роли иллюзионистов, намеренных открыть публике глаза на наполнение их тарифов.

Они напоминают зрительному залу: время — понятие иллюзорное, особенно применительно к пакету тарифного плана. «Поэтому у некоторых количество минут в пакете весьма условное», — резюмирует команда Tele2. Честные иллюзионисты объясняют: «Вам кажется, что минуты есть, а на самом деле их нет: оказалось, бесплатные звонки внутри сети расходуют пакет». Но только не у абонентов Tele2. У них не исчезают минуты, если они звонят внутри сети, подчеркивает босс команды Tele2. Новое видео доступно на канале Tele2 в YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врачи бесплатно проконсультируют жителей Челябинска прямо на улице
В Челябинске школьники взорвали самодельную «бомбу» на детской площадке
Южноуральских бизнесменов анонимно спросят о коррупции
Фотограф из Челябинска сделал фотосессию по мотивам картин Рене Магритта
В Челябинске пропали две девочки-подружки
Названа причина лобового ДТП с двумя трамваями в Челябинске
Зависшее в небе черное кольцо напугало южноуральцев
В Челябинске лоб в лоб столкнулись два трамвая
«Купаться запрещено!» Жители Челябинска плещутся в грязи и среди льдин
Балбеска ищет работу с зарплатой 500 тысяч рублей в Зауралье
В Челябинске пассажир трамвая ударом в лицо «вырубил» водителя, перегородившего дорогу
В Челябинске задержали банду, занимавшуюся изготовлением оружия
На площади Революции в Челябинске вспыхнул автомобиль
В Челябинске поймали серийного «домушника», ограбившего квартиры на миллион рублей
В Челябинской области поймали пьяным за рулем водителя школьного автобуса
На Челябинскую область идут грозы и град
В Челябинской области посадили участников преступной группировки, которая торговала наркотиками через интернет
Житель Челябинской области сгорел в перевернувшейся машине
На стройке в микрорайоне Челябинска обнаружили боевой снаряд
В Челябинской области пропала 14-летняя девушка
В Челябинской области дети сожгли мемориальный венок, возложенный к Вечному огню
«Пассажиры час сидели в салоне»: рейс SSJ-100 Краснодар-Челябинск отменили из-за технических неполадок
Девушка погибла в лобовом ДТП с фурой под Челябинском
Мужчина без трусов гонялся за прохожими в Челябинской области
Пассажиров возмутила матерная надпись в маршрутке в Челябинской области
«В карты проиграл!» По Магнитогорску гулял мужчина в платье и на шпильках
Машина скорой помощи застряла в яме в одном из дворов Челябинска