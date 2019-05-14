Врачи бесплатно проконсультируют жителей Челябинска прямо на улице
Три уик-энда подряд на площади Революции будет работать интерактивная площадка «Территория здоровья». Горожане смогут прямо на улице сдать простые анализы и получить консультацию специалистов, сообщает пресс-служба областного минздрава.
Горожане смогут бесплатно сделать флюорографию, пройти тест на ВИЧ, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное давление, узнать индекс массы тела, а аткже получить рекомендации докторов. Посетителей также ждут викторины с призами.
— В прошлом году на улице провели больше двух тысяч обследований и выявили порядка 70 серьезных патологий, в том числе онкологию. «Территоиря здоровья» — это возможность узнать о недуге, своевременно обратиться к врачу и пройти успешное лечение, — говорит главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области Ольга Агеева.
Интераактивная площадка будет работать по выходным: 18-19, 25-25 мая и 1-2 июня с 10.00 до 14.00.
Помимо этого, 18 мая можно стать донором крови:
— мобильный пункт заготовки крови будет работать на пл. Революции с 8.30 до 11.00 часов;
— в стационарных условиях кровь можно сдать на ул. Воровского, 68, с 8.00 до 12.00 часов.
При себе иметь паспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU