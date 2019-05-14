Трое южноуральцев похитили со старинного здания чугунные колонны и козырек
Инцидент произошел в Кусе. Неизвестные разобрали крыльцо бывшего дома управляющего чугунным заводом. Воры на пожалели старинное здание - памятник архитектуры 19 века. Ажурный козырек они сорвали, а чугунные колонны выдрали, повредив одну из них.
Пропажу элементов декора заметили местные жители и сообщили об этом в полицию.Кражу раскрыли по горячим следам.
— По подозрению в совершении преступления задержаны трое местных жителей. Они показали, где спрятали похищенное и признались, что хотели продать колонны и козырек, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Полицейские изъяли чугунные части крыльца и возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 5 лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU