Трое южноуральцев похитили со старинного здания чугунные колонны и козырек

14 Май 17:10 2019-05-14T17:10:59+03:00

Элементы декора они хотели сдать на металлолом

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Инцидент произошел в Кусе. Неизвестные разобрали крыльцо бывшего дома управляющего чугунным заводом. Воры на пожалели старинное здание - памятник архитектуры 19 века. Ажурный козырек они сорвали, а чугунные колонны выдрали, повредив одну из них.

Пропажу элементов декора заметили местные жители и сообщили об этом в полицию.Кражу раскрыли по горячим следам.

— По подозрению в совершении преступления задержаны трое местных жителей. Они показали, где спрятали похищенное и признались, что хотели продать колонны и козырек, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские изъяли чугунные части крыльца и возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым грозит до 5 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU