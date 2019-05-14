Поиски пропавших на Южном Урале девочек окончены
Две школьницы из южноуральского поселка Бродоколмак Валерия Малых и Катя Евдокимова найдены. Радостной новостью поделились участники челябинского отряда «Легион-СПАС».
— Девочки найдены, живы. Все хорошо. Всем огромное спасибо! — пишут на свой странице в соцсети волонтеры.
Школьницы пропали больше суток назад. Ушли из дома, не предупредив родителей. По факту их исчезновения следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поиски детей вели полицейские, спасатели и бойцы Росгвардии, участники отряда по розыску пропавших детей «Легион-СПАС» и «Лиза-Алерт». Сотни южноуральцев побросали свои дела и несколько часов прочесывали местность вокруг поселка. Вечером к розыску подключили авиацию.
О том, где все это время были две подруги пока не уточняется.
— Ремня бы им всыпать, чтобы неделю с места не могли двинуться, — пишут в социальных сетях жители Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU