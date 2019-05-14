2019-05-14T19:37:42+03:00
Происшествия

Поиски пропавших на Южном Урале девочек окончены

Двух подруг 11 и 13 лет искали больше суток
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: "Легион-СПАС" ЧелябинскФото: "Легион-СПАС" Челябинск
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Две школьницы из южноуральского поселка Бродоколмак Валерия Малых и Катя Евдокимова найдены. Радостной новостью поделились участники челябинского отряда «Легион-СПАС».

— Девочки найдены, живы. Все хорошо. Всем огромное спасибо! — пишут на свой странице в соцсети волонтеры.

Школьницы пропали больше суток назад. Ушли из дома, не предупредив родителей. По факту их исчезновения следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поиски детей вели полицейские, спасатели и бойцы Росгвардии, участники отряда по розыску пропавших детей «Легион-СПАС» и «Лиза-Алерт». Сотни южноуральцев побросали свои дела и несколько часов прочесывали местность вокруг поселка. Вечером к розыску подключили авиацию.

О том, где все это время были две подруги пока не уточняется.

— Ремня бы им всыпать, чтобы неделю с места не могли двинуться, — пишут в социальных сетях жители Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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