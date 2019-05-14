2019-05-14T20:12:52+03:00
Происшествия

В Магнитогорске эвакуировали три торговых центра и кинотеатр

Неизвестные сообщили о заложенных в здании взрывных устройствах
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: vk.com "Черное&Белое" МагнитогорскФото: vk.com "Черное&Белое" Магнитогорск
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Из-за сообщений о минировании в Магнитогорске массово эвакуируют людей из крупных ТРЦ и кинотеатра «Современник». Сейчас силовики проверяют торговые центры «Тетрис», «Континент» и «Гостиный двор». У каждого ТЦ стоят машины экстренных служб: пожарные, «скорая помощь» и МЧС.

Сообщения об экстренной эвакуации появились в социальных сетях около 10 часов вечера. Очевидцы рассказывают, что люди выбегали из торговых центров под вой сирен. Пришлось прервать все киносеансы, закрыли магазины, бутики и кафе. В помещениях сейчас работают кинологи с собаками.

— Нам поступило анонимное сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве. Сотрудников и посетителей тут же попросили выйти не улицу, — подтвердили информацию в ТЦ «Тетрис».

— Работаю в ТЦ «Гостиный двор» около 9 часов вечера сработала тревога и всех в срочном порядке эвакуировали. Мы сами не поняли что случилось, — пишет в группе в «ВКонтакте» «Черное&Белое» жительница Магнитогорска айгуль Айдасенова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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