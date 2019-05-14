2019-05-14T23:04:48+03:00
Происшествия

Эвакуация в Магнитогорске: горожане собирают сумки с документами «на всякий случай»

Примерно в десять зданий поступили анонимные звонки с сообщением о минировании
Ирина КАРЕЛИНА
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Полиция обыскала торговые центры. Фото: vk.com/magnitkacityПолиция обыскала торговые центры. Фото: vk.com/magnitkacity
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В соцсетях растет количество сообщений об эвакуации жителей Магнитогорска. В 10 часов вечера появилась информация о том, что силовики проверяют торговые центры «Тетрис», «Континент» и «Гостиный двор», а также кинотеатр «Современник». Туда поступили анонимные звонки о минировании. Группа охранных предприятий «Право роста» добавила в список охраняемые ею фитнес-центры «Другое измерение» и «Платформа». Через час в группе «Черное&Белое Магнитогорск» написали об эвакуации ТЦ «Дом» и отеля «Форум».

Местный житель Александр Колотыгин добавил, что соседний с отелем жилой дом по адресу пр. Ленина, 129 тоже эвакуируют. Живущие в нем люди ответили, что это неправда. Однако, возле дома стоит полицейская машина.

— Живу в 129-м. Ехал в лифте с полицейскими. Сказали, что все нормально, проверка звонков! — написал Андрей Хорошильцев.

Некоторые не стали дожидаться результатов проверки. Возможно, личную инициативу жителей очевидцы и сочли за эвакуацию.

— Многие уезжают. Люди с шубами выходят, — комментирует Александр Колотыгин, наблюдая за соседями из дома напротив.

— Живем рядом. На всякий случай сумка с доками — в прихожей... — написала Наталья Михайлова.

Для многих магнитогорцев ночь будет бессонной.

— На фоне всей этой жути у нас в 113-м квартале свет погас. Весь микрорайон без света! — пишут жители домов на пр. Ленина.

Также в соцсети появилась пока не подтвержденная информация, что в санаторий «Тау-Таш» в Абзаково поступил анонимный звонок о минировании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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