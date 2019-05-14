Сообщения о минировании зданий в Магнитогорске были смоделированы на компьютере
Многие жители Магнитогорска в ночь с 14 на 15 мая не могли уснуть. В городе из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из нескольких ТРК, фитнес-центров, а также кинотеатра и отеля. Полиция проверяла и жилые дома. Кто-то запаниковал и уехал. Кто-то обсуждал происходящее в соцсетях.
Несколько зданий, в которые поступили анонимные звонки, охраняет группа предприятий «Право роста». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она сообщила, что звонки поступили с телефонов, зарегистрированных не в России, голос был изменен. В зданиях, которые уже обследовали саперы, никаких посторонних или подозрительных объектов не обнаружено.
— Стало известно, что до Магнитогорска докатилась волна телефонного терроризма. Звонки были смоделированы на компьютере и запущены в базу данных как вирус. Подобные случаи за последние два дня были зафиксированы в Иваново, Екатеринбурге и Владимире.
Несмотря на ложную тревогу, одна из посетителей фитнес-центра «Другое измерение», которая стала очевидцем эвакуации, в беседе с нами заявила, что завтра на тренировку не пойдет. Хотя люди покинули здание без паники, ситуация оказалась стрессовой, — сообщает группа охранных предприятий «Право роста».
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ИСТОЧНИК KP.RU