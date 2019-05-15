2019-05-15T04:29:04+03:00
Общество

В Челябинской области посетителей кафе заставили ремонтировать ширму, которая чуть не зашибла их ребенка

Двухлетняя девочка случайно задела перегородку, и та рухнула
Ирина КАРЕЛИНА
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Плохо закрепленная мебель в кафе - проблема посетителей или администрации? Фото из архива КППлохо закрепленная мебель в кафе - проблема посетителей или администрации? Фото из архива КПФото: Иван МАКЕЕВ
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Неприятный инцидент произошел в одном из общепитов Миасса 5 мая. Отметим, что заведение имеет статус семейного кафе, там даже есть игрушки для маленьких посетителей. К ним и направилась двухлетняя девочка, задев по дороге деревянную ширму.

— Эта ширма грохнулась в сторону внучки. Ее не задела, но девочка сильно испугалась. Когда мы еще успокаивали ребенка, к нам подошла администратор. Она сказала, что мы должны либо отремонтировать ширму, либо заплатить за нее. Там выпало несколько звеньев, — написала Валентина Литвинова в группе «Инцидент Миасс» в ВК.

Женщина попыталась выяснить, в чем они виноваты. А, может, все-таки виновато заведение, что их ширма чуть не зашибла малышку?

— Вы не следили за ребенком и нанесли материальный ущерб нашему кафе! — отрезала администратор.

Отец девочки позвонил другу и тот привез отвертку. Починить ширму оказалось делом простейшим. Но настроение было испорчено.

— Мы вынуждены были уйти. Вот так четверо взрослых и два ребенка не смогли семьей отметить день рождения, — посетовала Валентина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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