Горы мусора и реклама спайса: во что превратились дома образцового быта в Челябинской области

15 Май 04:30 2019-05-15T04:30:03+03:00

Кадки с цветами и белые занавески в подъездах остались в прошлом

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В советское время всюду велась борьба за чистоту и порядок. Городские конкурсы на лучший дом выигрывали самые благоустроенные жилые здания.

— Увидела табличку на здании по адресу ул. Советской Армии, 33/1 — «дом образцового содержания». Не удержалась от любопытства и зашла на экскурсию. При входе меня гостеприимно встретили настежь раскрытые двери с нагло разбросанным мусором!

Страшно было держаться за перила и вдыхать этот смердящий аромат. Я понимаю, что есть жильцы, которые готовы гадить себе под ноги. Но куда смотрит управляющая компания? Как вы думаете, когда в последний раз был капремонт этого дома? А ведь на него с жильцов собирают деньги, — написала Ольга Слободенюк в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Горы мусора в подъезде. Фото: Ольга Слободенюк

Подписчики группы отметили, что табличка «дом образцового содержания» осталась еще со времен СССР, и ремонта тут не было, видимо, с той же поры.

— Раньше в этом доме были чистота и порядок. В коридорах висели белые шторки и стояли цветы. Вот так деградировали люди… — прокомментировала Елена Мальцева.

Автор поста выложила в соцсеть много фотографий из когда-то образцового дома. А сейчас там горы мусора, облезлые стены, лохмотья объявлений, реклама спайса...

Разрисованные стены. Фото: Ольга Слободенюк

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