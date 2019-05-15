2019-05-15T07:33:58+03:00
Общество

«По-старому уже не будет»: Текслер отказался выделять деньги на развитие общественного транспорта в Челябинске

И дал чиновникам время на кардинальную переработку проекта
Лидия ПЕСКОВА
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Врио губернатора раскритиковал план спасения городского транспорта.Врио губернатора раскритиковал план спасения городского транспорта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Врио губернатора Алексей Текслер отказался выделить 7 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта в Челябинске. Его не устроила новая концепция, подготовленная чиновниками мэрии. Об этом Текслер жестко высказался в своем Instagram.

— В документе нет актуальных данных о состоянии общественного транспорта, нет анализа причин, как мы пришли к такой критической ситуации, нет четких планов. Выделять деньги под такой размытый проект — это очень сомнительная история. Вынужден еще раз подчеркнуть: по-старому уже не будет, — заявил Текслер.

Он просит привлечь экспертов и учесть передовой опыт, а если нужно, нанять в мэрию новых людей, которые смогут освежить представление об общественном транспорте в областном центре.

Напомним, задание разработать концепцию Текслер дал еще в апреле.

Сам глава региона не исключает, что в городе можно возобновить строительство метро. Новая концепция развития транспорта также должна учитывать эту возможность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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