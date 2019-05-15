Ильменский фестиваль под Челябинском пройдет позже обычного и откроет дополнительную площадку
Любимый многими Ильменский фестиваль авторской песни, который в этом году состоится в 43-й раз, пройдет в новые сроки и откроет дополнительную площадку, сообщает официальный сайт фестиваля.
Ильменский фестиваль соберет своих друзей в окрестностях Миасса, на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» с 28 по 30 июня. Раньше он проводился в середине месяца. А завершающим концертом фестиваля станет open air 30 июня в Сатке на площади ДК «Магнезит».
На фестивале ждут Олега Митяева, Леонида Марголина, Родиона Марченко, Галину Хомчик из Москвы, а также много других исполнителей. Примерный список легко найти на сайте фестиваля. Традиционный детский конкурс «Наша смена», который проводится в рамках Ильменского фестиваля, станет одним из этапов отборочного тура участников тематической программы «Мировые песни в «Артеке».
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ИСТОЧНИК KP.RU