2019-05-15T07:39:40+03:00
Общество

Ильменский фестиваль под Челябинском пройдет позже обычного и откроет дополнительную площадку

Когда и куда приезжать
Лидия ПЕСКОВА
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В этом году Ильменский фестиваль пройдет под Челябинском в 43-й раз. Фото: социальные сети.В этом году Ильменский фестиваль пройдет под Челябинском в 43-й раз. Фото: социальные сети.
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Любимый многими Ильменский фестиваль авторской песни, который в этом году состоится в 43-й раз, пройдет в новые сроки и откроет дополнительную площадку, сообщает официальный сайт фестиваля.

Ильменский фестиваль соберет своих друзей в окрестностях Миасса, на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» с 28 по 30 июня. Раньше он проводился в середине месяца. А завершающим концертом фестиваля станет open air 30 июня в Сатке на площади ДК «Магнезит».

На фестивале ждут Олега Митяева, Леонида Марголина, Родиона Марченко, Галину Хомчик из Москвы, а также много других исполнителей. Примерный список легко найти на сайте фестиваля. Традиционный детский конкурс «Наша смена», который проводится в рамках Ильменского фестиваля, станет одним из этапов отборочного тура участников тематической программы «Мировые песни в «Артеке».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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