Жители Челябинска начали телефонную атаку на администрацию Тракторозаводского района

15 Май 08:09 2019-05-15T08:09:13+03:00

Хоть опять выходи на субботник. Фото: сообщество "В Чурилово".

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Без малого три недели назад жители микрорайона Чурилово провели масштабный субботник на берегу Первого озера. Однако собранный в мешки мусор до сих пор не вывезли на полигон. Чтобы заставить чиновников очистить берег, активисты решили устроить телефонную атаку на администрацию Тракторозаводского района.

Эти мешки должны были увезти в конце апреля. Фото% сообщество "В Чурилово".

— Перед субботниками администрация запросила графики проведения субботников со всех депутатов района. Информацию о нашей акции передали вовремя. После субботника наш депутат лично просил отвезти мешки на свалку, но чиновники говорят: виноват недобросовестный подрядчик, у него то транспорт ломается, то денег нет за свалку заплатить, — пишут в соцсетях люди.

Мешки, тем временем, уже изрядно подрали собаки, мусор разбросал ветер. Впору снова брать метлы и грабли и опять выходить на субботник.

В среду, 15 мая, местные жители призвали горожан в течение рабочего дня бомбить звонками приемную главы района Галины Гавриловой. А если мусор не вывезут в тот же день, то в четверг, 16 мая, активисты обещают выложить в социальные сети ее мобильный номер.

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ИСТОЧНИК KP.RU