Травматологи из Челябинска спасли жизнь пациентке, избавив женщину от загадочной боли

15 Май 16:13 2019-05-16T12:43:28+03:00

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В областной клинической больнице № 3 пациентку избавили от редкой патологии, которую очень трудно диагностировать, а также вылечить без вмешательства столичных врачей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

С недавних пор женщина стала испытывать необъяснимую боль в спине. Рентген твердил: все в порядке. После тщательно изучения ситуации доктора отделения травматологии и ортопедии № 2 ОКБ № 3 нашли причину — метастазы в одном из позвонков. Когда-то раньше дама лечилась от онкологии.

— Выявляемость данного состояния очень низкая, ведь рентген не показывает такие проблемы. Мы, с учетом анамнеза, выполнили дополнительные исследования и выявили в позвонке метастаз и его удалили, — рассказал врач травматолог-ортопед Николаи Оришич.

Операция проходила в два этапа. Сначала хирурги через проколы установили стабилизирующую позвоночник конструкцию, а потом удалили пораженное метастазом тело позвонка. Сейчас довольная пациентка проходит реабилитацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU