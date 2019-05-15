Травматологи из Челябинска спасли жизнь пациентке, избавив женщину от загадочной боли
В областной клинической больнице № 3 пациентку избавили от редкой патологии, которую очень трудно диагностировать, а также вылечить без вмешательства столичных врачей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.
С недавних пор женщина стала испытывать необъяснимую боль в спине. Рентген твердил: все в порядке. После тщательно изучения ситуации доктора отделения травматологии и ортопедии № 2 ОКБ № 3 нашли причину — метастазы в одном из позвонков. Когда-то раньше дама лечилась от онкологии.
— Выявляемость данного состояния очень низкая, ведь рентген не показывает такие проблемы. Мы, с учетом анамнеза, выполнили дополнительные исследования и выявили в позвонке метастаз и его удалили, — рассказал врач травматолог-ортопед Николаи Оришич.
Операция проходила в два этапа. Сначала хирурги через проколы установили стабилизирующую позвоночник конструкцию, а потом удалили пораженное метастазом тело позвонка. Сейчас довольная пациентка проходит реабилитацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU