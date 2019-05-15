2019-05-15T16:56:56+03:00
Общество

Судебные приставы назвали самых жадных работодателей в Челябинской области

Только с начала этого года у бизнесменов взыскали более 27 млн рублей долгов по зарплате
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Найти работу на Южном Урале несложно, а вот зарплату платят не все.Найти работу на Южном Урале несложно, а вот зарплату платят не все.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

С января по май 2019 года судебные приставы взыскали с нерадивых работодателей долги по зарплате на сумму более 27,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Приставы признаются, что по сравнению с 2018-м годом таких исполнительных производств стало меньше, но все они остаются на особом контроле.

— В зоне особого внимания — должники, в отношении которых возбуждено 20 и более производств о взыскании зарплаты, а также те, чья задолженность исчисляется десятками миллионов рублей, — замечают в пресс-службе.

Лидером антирейтинга остается АО «Резерв». Организация задолжала своим работникам 28,5 млн рублей. Еще одним крупнейшим должником является ООО «Уралэлектрофольга» — долг предприятия перед работниками составляет 18,8 млн рублей. В отношении этих организаций введена процедура конкурсного управления.

В списке крупных должников также предприятие из Златоуста «СПМУ №2», строительная компания из Озерска «Регион-Строй», СК «Эстер», «Уралстройтехнология», «Скорпион-Урал», «Стройтрансмиссия», МУП «Кулуевское ЖКХ», МУП «Комбинат школьного питания». В конце апреля список пополнило увельское предприятие «Экологические корма и добавки».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты
На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне
Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град
Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе
За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр
Житель Челябинской области заразил ВИЧ двух любовниц
В зоопарке Челябинска умерла львица Виктория
Парень не буйный и очень добрый: в Челябинске ищут пропавшего месяц назад пациента психбольницы
Скончалась супруга ушедшего в отставку экс-мэра Челябинска
Стало известно, что на самом деле ждут от Текслера простые жители Челябинска
Житель Челябинска устроил ДТП, разделся до трусов и стал крушить машину
«Золотая луковица»: садоводы Челябинской области выстроились в огромные очереди за дефицитным севком
Девушка в красном мини устроила фотосессию с курганским автоприцепом
В Челябинской области ребенок нашел на улице расчлененное тело
Леонид Рошаль рассказал о возможных последствиях травмы, которую получил Ваня Фокин
В центре Челябинска начнут высаживать трехметровые липы и сосны
Набережная Миасса станет многоуровневой
Травматологи из Челябинска спасли жизнь пациентке, избавив женщину от загадочной боли
«Задолжали 37 миллионов»: жителям частного сектора в Челябинске отключат воду из-за долгов
Куда челябинцам жаловаться на невывезенные после субботников мешки с мусором
Главный по строительству метро в Челябинске попался на хищениях
Торговку мясом в Челябинске заставили испортить 20 кило свинины под наблюдением полицейского
Жители Челябинска начали телефонную атаку на администрацию Тракторозаводского района
Переход на цифровое телевидение на Южном Урале перенесли на другой месяц