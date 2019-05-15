Судебные приставы назвали самых жадных работодателей в Челябинской области
С января по май 2019 года судебные приставы взыскали с нерадивых работодателей долги по зарплате на сумму более 27,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.
Приставы признаются, что по сравнению с 2018-м годом таких исполнительных производств стало меньше, но все они остаются на особом контроле.
— В зоне особого внимания — должники, в отношении которых возбуждено 20 и более производств о взыскании зарплаты, а также те, чья задолженность исчисляется десятками миллионов рублей, — замечают в пресс-службе.
Лидером антирейтинга остается АО «Резерв». Организация задолжала своим работникам 28,5 млн рублей. Еще одним крупнейшим должником является ООО «Уралэлектрофольга» — долг предприятия перед работниками составляет 18,8 млн рублей. В отношении этих организаций введена процедура конкурсного управления.
В списке крупных должников также предприятие из Златоуста «СПМУ №2», строительная компания из Озерска «Регион-Строй», СК «Эстер», «Уралстройтехнология», «Скорпион-Урал», «Стройтрансмиссия», МУП «Кулуевское ЖКХ», МУП «Комбинат школьного питания». В конце апреля список пополнило увельское предприятие «Экологические корма и добавки».
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ИСТОЧНИК KP.RU