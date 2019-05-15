Леонид Рошаль рассказал о возможных последствиях травмы, которую получил Ваня Фокин
В среду, 15 мая, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выступал на медиофоруме в Сочи и вспомнил своего маленького пациента из Челябинской области. Он рассказал о перспективах реабилитации Вани Фокина.
Напомним, 10-месячный мальчик провел 35 часов на морозе под завалами дома, который обрушился в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Ребенку грозила ампутация одной ножки, но московские доктора спасли мальчика от операции. В феврале его выписали домой, однако Ваня до сих пор проходит реабилитацию.
Из-под завалов в Магнитогорске достали младенца.Он пролежал под грудой камней полтора дня
— Ваня восстанавливается нормально, у него все идет по плану. Никаких дополнительных героических усилий прилагать не нужно. Конечно, последствия тяжелой травмы не решаются за одну неделю, они бывают боле глубокими. Самое главное, что ребенок живой, а нога сохранена, — заметил Леонид Рошаль.
Недавно Ваня прошел очередной курс реабилитации на базе Челябинской областной детской клинической больницы. Летом мальчик вернется сюда еще раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU