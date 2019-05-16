2019-05-16T04:49:14+03:00
Происшествия

Житель Челябинска устроил ДТП, разделся до трусов и стал крушить машину

Очевидцы сняли инцидент на видео
Ирина КАРЕЛИНА
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Участник дорожной аварии зачем-то скинул с себя одежду. Фото: Татьяна БогдановаУчастник дорожной аварии зачем-то скинул с себя одежду. Фото: Татьяна Богданова
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15 мая в Челябинске на пересечении улиц Механической и Артиллерийской произошло ДТП. Никто из людей не пострадал. Казалось бы, рядовой случай. Но очевидцев удивил водитель «Волги».

— Он был в неадекватном состоянии. Мало того, что устроил аварию, так потом разделся и с куском трубы кинулся крушить машину второго участника ДТП. Разбив лобовое стекло KIA, он упал, начал дрыгаться и пинаться, — рассказали очевидцы в группе «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» в ВК.

Они выложили в соцсети видео, на котором мужчина в одних трусах (зачем-то после ДТП он снял с себя одежду и обувь) колошматит трубой по автомобилю. К сожалению, мы не можем опубликовать его из-за нецензурной брани.

ДТП на пересечении улиц Механической и Артиллерийской. Фото: vk.com/chel_today

ДТП на пересечении улиц Механической и Артиллерийской. Фото: vk.com/chel_today

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Очевидцы предполагают, что дебошир был под действием наркотиков, но эта информация пока не подтверждена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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