2019-05-16T04:48:10+03:00
Общество

«Золотая луковица»: садоводы Челябинской области выстроились в огромные очереди за дефицитным севком

Многие остались без посадочного материала
Ирина КАРЕЛИНА
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Очередь за луком. Кадр из видео vk.com/inzidentmiassОчередь за луком. Кадр из видео vk.com/inzidentmiass
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Помните песню «Эх, лук-лучок, золотая луковица...»? Хит 2015 года сегодня актуален как никогда. В России дефицит лука-севка. Голландский закончился — кто успел, тот и будет есть. А посадочного материала отечественного производства в продаже нет. Причина — неурожай из-за дождливой осени в прошлом году.

Горе луковое коснулось и садоводов Челябинской области. Они объезжают рынки в надежде, что где-то еще остался севок. Жительница Миасса сняла на видео огромную очередь у магазина «Все для дома и огорода». Только на улице стоит человек 25, а сколько еще внутри!

— Тут все за луком стоят? — спрашивает автор видео.

— Да, — отвечают люди в очереди.

— А хватит всем-то?

— Не знаем.

Мы зашли на сайт крупного челябинского магазина для садоводов. Стоимость лука-севка — 360 руб. за килограмм. По словам садоводов, она сильно завышена. Но и по такой цене его уже не купишь. На картинке красуется надпись «Нет в продаже».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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