2019-05-16T04:47:19+03:00
Общество

Девушка в красном мини устроила фотосессию с курганским автоприцепом

Чтобы продать его на сайте объявлений
Ирина КАРЕЛИНА
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Из всех объявлений с прицепами взгляд задерживается именно на этом. Фото: avito.ruИз всех объявлений с прицепами взгляд задерживается именно на этом. Фото: avito.ru
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Курганские прицепы под названием «Крепыш» ездят по всей стране. Житель Санкт-Петербурга решил продать свой и выложил объявление на сайте avito. А чтобы обратить внимание покупателей, сделал креативные фото. Ему позировала симпатичная девушка в красном коротеньком платье в обтяжку и на каблучках.

Девушка устроила настоящую фотосессию с прицепом. Фото: avito.ru

Девушка устроила настоящую фотосессию с прицепом. Фото: avito.ru

Фотосессия с прицепом удалась — покупатель нашелся быстро, и объявление убрали с сайта. Однако, кто-то успел сделать скрин, и снимки попали в соцсети. Их выложили в группе «Типичный Курган» в ВК.

— Вот так женщина с прицепом! Хороша! — оценили подписчики группы.

— Креативный маркетинговый ход. Продавец на позитиве, — прокомментировал Алексей Трубкин.

Прицеп быстро купили! Фото: avito.ru

Прицеп быстро купили! Фото: avito.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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