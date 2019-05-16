2019-05-16T07:58:44+03:00
Общество

Стало известно, что на самом деле ждут от Текслера простые жители Челябинска

И это не рост зарплат
Лидия ПЕСКОВА
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Одна из насущных задач главы - благоустройство областного центра.Одна из насущных задач главы - благоустройство областного центра.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у челябинцев, какие проблемы прежде всего должен решать временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер.

Горожанам позволили выбирать несколько вариантов ответов. Большинство жителей города отмечали сразу по два, по три пункта. Итоговая картина получилась такой:

— 44,7% считают самыми актуальными экологические проблемы;

— 41,9% ждут наведения порядка в ЖКХ;

— 40,3% ратуют за строительство и ремонт городских дорог;

— 33,4% надеются на повышение уровня жизни;

— 25,9% волнуются за благоустройство Челябинска;

— 19,9% хотят озадачить главу региона борьбой с коррупцией;

— 18% ждут успешную подготовку к саммитам-2020;

— 16,7% надеются на снижение уровня безработицы и повышение качества медицины;

-12,7% хотели бы видеть больше эффекта от работы местных властей;

— 5,4% верят, что Текслер вернет прямые выборы мэров;

— 2,7% озадачены положением с городским транспортом;

— 1,1% ратуют за развитие спорта, туризма.

Таким образом, топ важнейших для челябинцев тем — экология, ЖКХ и дороги.

Казалось бы, ответ на вопрос об ожиданиях челябинцев от нового руководителя

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ИСТОЧНИК KP.RU

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