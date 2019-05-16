Скончалась супруга ушедшего в отставку экс-мэра Челябинска
Мало кто знал, что бывшему градоначальнику областного центра Евгению Тефтелеву приходилось нести две тяжелых ноши. Одна — управление городом, а вторая — серьезная болезнь супруги. В среду, 15 мая, супруга Тефтелева скончалась. Информацию об этом подтверждают в пресс-службе главы региона.
Ольга Ивановна ушла из жизни после продолжительной болезни. Последние дни Евгений Тефтелев провел вместе с любимой. В июне супруге бывшего мэра должно было исполниться 65 лет.
Редакция «Комсомольской правды» — Челябинск» приносит семье усопшей глубокие соболезнования.
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ИСТОЧНИК KP.RU