Скончалась супруга ушедшего в отставку экс-мэра Челябинска

СЕГОДНЯ 08:17 2019-05-16T14:30:25+03:00

Евгений Тефтелев руководил Челябинском с декабря 2014-го по ноябрь 2018 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До этого она долго болела

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Мало кто знал, что бывшему градоначальнику областного центра Евгению Тефтелеву приходилось нести две тяжелых ноши. Одна — управление городом, а вторая — серьезная болезнь супруги. В среду, 15 мая, супруга Тефтелева скончалась. Информацию об этом подтверждают в пресс-службе главы региона.

Ольга Ивановна ушла из жизни после продолжительной болезни. Последние дни Евгений Тефтелев провел вместе с любимой. В июне супруге бывшего мэра должно было исполниться 65 лет.

Редакция «Комсомольской правды» — Челябинск» приносит семье усопшей глубокие соболезнования.

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ИСТОЧНИК KP.RU