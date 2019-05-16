Парень не буйный и очень добрый: в Челябинске ищут пропавшего месяц назад пациента психбольницы

СЕГОДНЯ 08:51 2019-05-16T08:51:03+03:00

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Александр Бибин ушел из Областной психоневрологической больницы на улице Кузнецова в Челябинске 13 апреля. С тех пор его никто не видел. Поиск 19-летнего молодого человека объявили волонтеры отряда «Легион-СПАС».

По словам волонтеров, Александр мог прибиться к людям, которые не имеют определенного места жительства (возможно, он живет где-то с бомжами). Не исключено, что он побирается у церквей. Парень не буйный и очень добрый, но ему нужна медицинская помощь.

В день исчезновения Александр был одет в серо-синюю мастерку с камуфляжным принтом-полоской «Фамбия». На вид ему 17−20 лет, среднего (возможно, худощавого) телосложения, черные волосы острижены «под ежик», глаза у парня карие.

Если вы знаете. Где находится Александр, позвоните по телефонам: 8-900-095-52-67 (Татьяна), 8-951-784-07-38 (Евгений) или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU