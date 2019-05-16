2019-05-16T09:42:36+03:00
Общество

Житель Челябинской области заразил ВИЧ двух любовниц

За это его отправят на нары
Лидия ПЕСКОВА
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Всех людей с ВИЧ-инфекцией предупреждают об уголовной отвественности за заражение партнеров.Всех людей с ВИЧ-инфекцией предупреждают об уголовной отвественности за заражение партнеров.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Снежинска, у которого несколько лет назад обнаружили ВИЧ-инфекцию, не сообщил о тяжелом диагнозе своим любовницам и заразил их неизлечимой болезнью, сообщает прокуратура Челябинской области.

— В 2016-м году знавший о своем диагнозе гражданин Л. заразил ВИЧ-инфекцией подругу. Причем, девушка была не первой жертвой ловеласа. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в отношении другой потерпевшей, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Снежинский городской суд приговорил Л. к двум годам лишения свободы. Однако мужчина нанял адвоката и пытался доказать, что его вина не доказана. Юрист подал апелляцию в Областной суд.

Областной суд встал на строну потерпевшей и не стал менять приговор. Приговор уже вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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