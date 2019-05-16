Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр
Коркинский городской суд огласил приговор 20-летней студентке, которая попалась на хранении поддельных купюр и сбыте наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— Девушку задержали, когда она сделала четыре закладки с наркотиком на территории Челябинска. В момент задержания у нее изъяли десять поддельных купюр номиналом по пять тысяч каждая, — рассказывают в пресс-службе.
Так как студентка действовала в составе группы и по предварительному сговору, наказание получилось суровым — 12 лет колонии общего режима.
Кроме того, суд конфисковал в доход государства арестованное ранее имущество — мобильный телефон и системный блок компьютера, которые использовались для подготовки преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU