Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-16T09:59:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Коркинский городской суд огласил приговор 20-летней студентке, которая попалась на хранении поддельных купюр и сбыте наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Девушку задержали, когда она сделала четыре закладки с наркотиком на территории Челябинска. В момент задержания у нее изъяли десять поддельных купюр номиналом по пять тысяч каждая, — рассказывают в пресс-службе.

Так как студентка действовала в составе группы и по предварительному сговору, наказание получилось суровым — 12 лет колонии общего режима.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства арестованное ранее имущество — мобильный телефон и системный блок компьютера, которые использовались для подготовки преступления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU