2019-05-16T09:59:31+03:00
Происшествия

Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр

Девушка училась в одном из вузов Челябинска
Лидия ПЕСКОВА
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Теперь студентка сидит за решеткой.Теперь студентка сидит за решеткой.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коркинский городской суд огласил приговор 20-летней студентке, которая попалась на хранении поддельных купюр и сбыте наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Девушку задержали, когда она сделала четыре закладки с наркотиком на территории Челябинска. В момент задержания у нее изъяли десять поддельных купюр номиналом по пять тысяч каждая, — рассказывают в пресс-службе.

Так как студентка действовала в составе группы и по предварительному сговору, наказание получилось суровым — 12 лет колонии общего режима.

Кроме того, суд конфисковал в доход государства арестованное ранее имущество — мобильный телефон и системный блок компьютера, которые использовались для подготовки преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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