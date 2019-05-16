За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
В Аше вынесли приговор врачу, которая пошла на служебный подлог и отправила в армию больного юношу, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— Во время призыва психиатр признала годным к службе в армию своего давнего пациента. Зная, что юноша имеет психиатрическое заболевание и не подлежит призыву, доктор внесла заведомо ложные сведения в его личную карту. Призывник сам попросил ее утаить его диагноз, — рассказывают в пресс-службе.
В итоге юноша отправился в армию, но, не вынеся тягот армейской жизни, покончил с собой.
Так как служебный подлог психиатр совершила, пойдя навстречу своему пациенту, приговор оказался не столько суровым — это 10-тысячный штраф, который взыщут в доход государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU