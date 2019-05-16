Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-16T13:29:51+03:00

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«Мы полностью выполняем требования платежной системы Mastercard в части обработки операций с пластиковыми картами, что обеспечивает точность и целостность, надежность и безопасность расчетов наших клиентов. Награду Regional Compliance Award в программе Data Integrity получают лучшие 5% банков в Европе по этому показателю, и для нас большая честь, что наша работа высоко оценивается в таком глобальном масштабе» — отмечает Владимир Вацурин, заместитель Председателя Правления ПАО «Челябинвестбанк».

Программа соответствия целостности данных, которую Masterсard создала в 2013 году, нацелена на подтверждение высоких стандартов качества и эффективности обработки транзакций со стороны банковских процессингов.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU