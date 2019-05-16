Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты

16 Май 17:25 2019-05-16T17:41:51+03:00

Сначала отсидит, а потом начнет выплачивать алименты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поменяв паспорт, мужчина надеялся скрыть свои прошлые преступления и пошел на новое

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Полгода в колонии строго режима проведет 43-летний житель Пласта. Имея за плечами непогашенную судимость, он пошел на новое преступление — отказался платить алименты на дочь, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Бывшая супруга Игоря Б. рассказала приставам, что ее муж — уроженец Свердловской области, он был судим за мелкую кражу. После свадьбы мужчина взял фамилию жены, чтобы «начать жизнь с чистого листа». Но на работу так и не устроился, из-за чего семья развалилась.

Приставы запросили данные на гражданина по его прежней фамилии и ужаснулись. Оказалось, в неволе он провел 16 лет. Одна из четырех судимостей мужчины — за убийство, еще одна — за грабеж.

Теперь он снова отправится за решетку. По приговору суда ближайшие полгода Игорь Б. проведет в колонии строго режима, а потом сможет приступить к выплате алиментов.

— Такое суровое наказание за преступление небольшой тяжести стало следствием того, что преступление было совершено в период непогашенных судимостей. Суд расценил его как рецидив, — замечают судебные приставы.

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ИСТОЧНИК KP.RU