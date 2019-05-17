2019-05-17T04:09:20+03:00
Общество

Жители Челябинска звонят по объявлению о работе и лишаются денег

Какой телефонный номер нельзя набирать
Ирина КАРЕЛИНА
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Звонки на номера, начинающиеся с "8-809..." - платные! Фото: vk.com/moshenniki74Звонки на номера, начинающиеся с "8-809..." - платные! Фото: vk.com/moshenniki74
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Аферисты расклеили по Челябинску объявления с коварными телефонными номерами.

— Не ведитесь на это объявление. Позвонил. Был на телефоне баланс 300 руб. Они специально затягивают разговор, чтобы как можно больше минут было. Потом звонок сбросился, и пришло смс «Ваш баланс 138 руб». Деньги уводят на свой счет. В интернете потом нашел информацию, что это такой лохотрон, — анонимно написал мужчина в группе «Мошенники Челябинска» в ВК.

Телефонные номера в таких объявлениях начинаются с «8-809-...». Это номера для платных телефонных услуг. Ими могут пользоваться разного рода консультанты: психологи, репетиторы, юристы и пр. Каждая минута разговора стоит для клиента около 100 руб.

Аферисты же используют эти номера, чтобы получить деньги не за что. Они пишут заманчивые объявления, например, с предложением хорошей работы и собирают звонки. А чтобы не попасть под статью, в объявлении предупреждают, что звонок платный. Но написано это, конечно, мелким шрифтом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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