В Челябинской области обсуждают девушку, которая вышла вынести мусор в кружевном белье

СЕГОДНЯ 04:14 2019-05-17T04:14:24+03:00

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В группе «Подслушано в Озерске» в VK выложили фото. Более 500 комментариев! На снимке — стройная молодая девушка, которая вышла из дома выкинуть мусор. На ней — кроссовки, топ и супер-короткие кружевные шортики из комплекта нижнего белья.

— Люди, это норма? — спросил анонимный автор поста.

И большинство ответило: «да»!

— Даешь общий тренд на лето 2019! Поддержите первую участницу, — прокомментировал подписчик группы Сергей Олейников.

И поддержали не только мужчины, но и женщины.

— Видела сегодня эту девочку. С ее фигурой и возрастом можно себе такое позволить. Это только ее личное дело, — написала Оксана Зелиг.

А всем, кто высказывался против, отвечали: «Завидуйте молча».

— За такой внешний вид «красавиц» надо штрафовать по полной! Даже те, что в Москве на Тверской стоят, поскромнее одеты, — прокомментировал Сергей Бондаренко.

Кто-то оправдывал девушку тем, что «она ведь просто вынести мусор вышла, а не гулять». Кто-то предположил, что она проспорила или проиграла в карты на желание.

И все же сложно представить, что в Челябинской области девушка в трезвом уме выйдет на улицу в таком виде. Возможно, фото взято с просторов Интернета.

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ИСТОЧНИК KP.RU