В Челябинске поставили «забор» из дорожных знаков
Это фото в своей группе опубликовал челябинский урбанист Лев Владов. И написал пост:
— Вы когда-нибудь видели забор из дорожных знаков? Добро пожаловать на праздник безумия в ТРК «Космос» на ул. Чичерина! Я надеялся, что застройщик комплекса когда-нибудь перестанет издеваться над горожанами. Но пока все по-прежнему. Продолжаем наблюдать за уровнем градостроительной мысли в Челябинске...
Но главная претензия у урбаниста к тому, что пешеходов потеряли тротуар на большом отрезке магистральной улицы вдоль комплекса И вынуждены ходить по автодороге.
— Это так глупо и грустно, что все происходит на наших глазах, и мы почти не можем повлиять на такие последовательные губительные микрорешения. И в этом случае, ответственность лежит исключительно на чиновниках, согласующих проекты планировки и благоустройства территории.
Фото: Челябинский урбанист.
Челябинцы активно пишут отклики под постом:
— Видимо это памятники похороненной улицы для пешеходов.
— Нужен закон о запрете строительства ТРК в городской черте такого формата как Космосы, Фокусы, Родники, Алмазы. И такой закон нужно срочно принять. У жителей улицы Чичерина украли место под сквер. Жители получили источник пыли, дыма, шума, сотни машин и вырубку насаждений. Ради чего и ради кого?
— Город не для ТРК, город — для жителей в первую очередь, для их комфортной жизни. Когда чиновники начнут это понимать и работать для людей?
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
ИСТОЧНИК KP.RU