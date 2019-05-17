В Челябинске поставили «забор» из дорожных знаков

СЕГОДНЯ 04:34 2019-05-17T04:34:34+03:00

Как такое можно было сделать?! Фото: Лев Владов.

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Это фото в своей группе опубликовал челябинский урбанист Лев Владов. И написал пост:

— Вы когда-нибудь видели забор из дорожных знаков? Добро пожаловать на праздник безумия в ТРК «Космос» на ул. Чичерина! Я надеялся, что застройщик комплекса когда-нибудь перестанет издеваться над горожанами. Но пока все по-прежнему. Продолжаем наблюдать за уровнем градостроительной мысли в Челябинске...

Но главная претензия у урбаниста к тому, что пешеходов потеряли тротуар на большом отрезке магистральной улицы вдоль комплекса И вынуждены ходить по автодороге.

— Это так глупо и грустно, что все происходит на наших глазах, и мы почти не можем повлиять на такие последовательные губительные микрорешения. И в этом случае, ответственность лежит исключительно на чиновниках, согласующих проекты планировки и благоустройства территории.

Фото: Челябинский урбанист.

Челябинцы активно пишут отклики под постом:

— Видимо это памятники похороненной улицы для пешеходов.

— Нужен закон о запрете строительства ТРК в городской черте такого формата как Космосы, Фокусы, Родники, Алмазы. И такой закон нужно срочно принять. У жителей улицы Чичерина украли место под сквер. Жители получили источник пыли, дыма, шума, сотни машин и вырубку насаждений. Ради чего и ради кого?

— Город не для ТРК, город — для жителей в первую очередь, для их комфортной жизни. Когда чиновники начнут это понимать и работать для людей?

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ИСТОЧНИК KP.RU