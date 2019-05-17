В Челябинске газифицированный жилой дом может рухнуть

СЕГОДНЯ 05:30 2019-05-17T05:30:57+03:00

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Жители дома по ул. Ленина, 13 в Катав-Ивановске рассылают во все СМИ письма с надеждой, что их услышат власти:

— 5 сентября прошлого года в городе произошло землетрясение. Из-за подземных толчков наш и без двухэтажный многоквартирный дом серьезно пострадал. В стенах образовались трещины. Здание расползается по швам, зимой в квартирах свистит ветер, но местная администрация отказывается признать здание аварийным.

Люди пишут, что до землетрясения в этом доме все-таки можно было спать и не бояться. Теперь их «трясет»: от холода и от страха за то, что однажды ночью дом рассыплется. Он к тому же газифицирован, так что в опасности и соседние дома.

— Наш рассыпающийся дом расположен буквально через дорогу от администрации, ее адрес ул. Ленина, 16. Если с что-то случится, то руководство города узнает об этом одними из первых...

КСТАТИ

На сайте врио губернатора Челябинской области появилась функция для отправки жалоб и предложений. Раздел называется "Интернет-приемная". Челябинцев призывают писать о своих проблемах и жаловаться на чиновников.

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ИСТОЧНИК KP.RU