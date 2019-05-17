В Златоусте несет службу полицейская суперсобака
Форвард — товарищ инспектора-кинолога Дамила Камалова. Он несет службу в составе следственно-оперативной группы. Питомцы Дамила — три немецкие овчарки: одна из которых работает на обысковых мероприятиях; вторая служит по профилю «следовая работа», третья, щенок, обучается тонкостям службы.
В День Победы овчарка Форвард нашел потерявшегося 86-летнего дедушку. Пенсионер, страдая потерей памяти, заблудился в лесу неподалеку от Златоуста. Собака взяла след в лесу и вывела к пропавшему.
А на днях в дежурную часть отдела полиции «Горный» Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу обратилась 32-летняя женщина. Ее квартиру обокрали. Нам место происшествия выехали оперативники и овчарка Форвард.
Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники угрозыска установили, что хозяйка не закрыла дверь в квартиру. Вор проник в прихожую, увидел дамскую сумочку и вытащил из нее 12 тыс руб.
В краже подозревают соседа. Собака взяла след и привела к квартире злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый под подпиской о невыезде.
Похищенные деньги вор потратил.
ИСТОЧНИК KP.RU