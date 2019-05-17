2019-05-17T07:11:13+03:00
Общество

В Златоусте несет службу полицейская суперсобака

Немецкая овчарка по кличке Форвард спасает стариков и ловит воров
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Форвард - суперсобака из Златоуста. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.Форвард - суперсобака из Златоуста. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Изменить размер текста:

Форвард — товарищ инспектора-кинолога Дамила Камалова. Он несет службу в составе следственно-оперативной группы. Питомцы Дамила — три немецкие овчарки: одна из которых работает на обысковых мероприятиях; вторая служит по профилю «следовая работа», третья, щенок, обучается тонкостям службы.

В День Победы овчарка Форвард нашел потерявшегося 86-летнего дедушку. Пенсионер, страдая потерей памяти, заблудился в лесу неподалеку от Златоуста. Собака взяла след в лесу и вывела к пропавшему.

А на днях в дежурную часть отдела полиции «Горный» Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу обратилась 32-летняя женщина. Ее квартиру обокрали. Нам место происшествия выехали оперативники и овчарка Форвард.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники угрозыска установили, что хозяйка не закрыла дверь в квартиру. Вор проник в прихожую, увидел дамскую сумочку и вытащил из нее 12 тыс руб.

В краже подозревают соседа. Собака взяла след и привела к квартире злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Похищенные деньги вор потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске газифицированный жилой дом может рухнуть
В Челябинске возле жилого дома пешеходов оставили без тротуара
В Челябинске красят разломанные бордюры
В Челябинске поставили «забор» из дорожных знаков
В Челябинской области обсуждают девушку, которая вышла вынести мусор в кружевном белье
Жители Челябинска звонят по объявлению о работе и лишаются денег
Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты
На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне
Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град
Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе
За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр