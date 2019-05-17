В Златоусте несет службу полицейская суперсобака

СЕГОДНЯ 07:11 2019-05-17T07:11:13+03:00

Форвард - суперсобака из Златоуста. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Немецкая овчарка по кличке Форвард спасает стариков и ловит воров

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Форвард — товарищ инспектора-кинолога Дамила Камалова. Он несет службу в составе следственно-оперативной группы. Питомцы Дамила — три немецкие овчарки: одна из которых работает на обысковых мероприятиях; вторая служит по профилю «следовая работа», третья, щенок, обучается тонкостям службы.

В День Победы овчарка Форвард нашел потерявшегося 86-летнего дедушку. Пенсионер, страдая потерей памяти, заблудился в лесу неподалеку от Златоуста. Собака взяла след в лесу и вывела к пропавшему.

А на днях в дежурную часть отдела полиции «Горный» Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу обратилась 32-летняя женщина. Ее квартиру обокрали. Нам место происшествия выехали оперативники и овчарка Форвард.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники угрозыска установили, что хозяйка не закрыла дверь в квартиру. Вор проник в прихожую, увидел дамскую сумочку и вытащил из нее 12 тыс руб.

В краже подозревают соседа. Собака взяла след и привела к квартире злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Похищенные деньги вор потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU