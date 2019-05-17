Электроопора, упавшая на дорогу, парализовала движение на Свердловском проспекте в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:11 2019-05-17T12:19:47+03:00

ЧП произошло в 11 часов. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ»

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На одной из главных магистралей Челябинска сегодня днем, 17 мая, произошло ЧП — прямо на дорогу рухнула электроопора. Чудом никто из автомобилистов не пострадал. Сейчас на месте работают спецслужбы.

— Троллейбусы в сторону центра встали. Полностью перекрыта дорога столбом возле дома №8 на Свердловском проспекте, висят провода. Территорию огородили, просят не подходить близко: риск попасть в зону шагового напряжения, — написали очевидцы в соцсетях.

Столб держит контактную сеть для троллейбусов. Движение электротранспорта сейчас приостановлено. Автомобилям разрешают объехать участок по встречной полосе.

Движение электротранспорта сейчас приостановлено. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт»

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас затор на Свердловском проспекте от улицы Островского до проспекта Победы. Также машины стоят от дома №31в до проспекта Победы.

В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» сообщили, что сейчас все силы находятся на месте падения, чтобы устранить аварию.

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ИСТОЧНИК KP.RU