Электроопора, упавшая на дорогу, парализовала движение на Свердловском проспекте в Челябинске
На одной из главных магистралей Челябинска сегодня днем, 17 мая, произошло ЧП — прямо на дорогу рухнула электроопора. Чудом никто из автомобилистов не пострадал. Сейчас на месте работают спецслужбы.
— Троллейбусы в сторону центра встали. Полностью перекрыта дорога столбом возле дома №8 на Свердловском проспекте, висят провода. Территорию огородили, просят не подходить близко: риск попасть в зону шагового напряжения, — написали очевидцы в соцсетях.
Столб держит контактную сеть для троллейбусов. Движение электротранспорта сейчас приостановлено. Автомобилям разрешают объехать участок по встречной полосе.
Движение электротранспорта сейчас приостановлено. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт»
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас затор на Свердловском проспекте от улицы Островского до проспекта Победы. Также машины стоят от дома №31в до проспекта Победы.
В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» сообщили, что сейчас все силы находятся на месте падения, чтобы устранить аварию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351)265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU