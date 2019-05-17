2019-05-17T12:19:47+03:00
Происшествия

Электроопора, упавшая на дорогу, парализовала движение на Свердловском проспекте в Челябинске

На месте работают спецслужбы
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
ЧП произошло в 11 часов. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ»ЧП произошло в 11 часов. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано ЧМЗ»
Изменить размер текста:

На одной из главных магистралей Челябинска сегодня днем, 17 мая, произошло ЧП — прямо на дорогу рухнула электроопора. Чудом никто из автомобилистов не пострадал. Сейчас на месте работают спецслужбы.

— Троллейбусы в сторону центра встали. Полностью перекрыта дорога столбом возле дома №8 на Свердловском проспекте, висят провода. Территорию огородили, просят не подходить близко: риск попасть в зону шагового напряжения, — написали очевидцы в соцсетях.

Столб держит контактную сеть для троллейбусов. Движение электротранспорта сейчас приостановлено. Автомобилям разрешают объехать участок по встречной полосе.

Движение электротранспорта сейчас приостановлено. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт»

Движение электротранспорта сейчас приостановлено. Фото: группа во ВКонтакте «Челябинский транспорт»

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», сейчас затор на Свердловском проспекте от улицы Островского до проспекта Победы. Также машины стоят от дома №31в до проспекта Победы.

В пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ» сообщили, что сейчас все силы находятся на месте падения, чтобы устранить аварию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Златоусте несет службу полицейская суперсобака
В Челябинской области газифицированный жилой дом может рухнуть
В Челябинске возле жилого дома пешеходов оставили без тротуара
В Челябинске красят разломанные бордюры
В Челябинске поставили «забор» из дорожных знаков
В Челябинской области обсуждают девушку, которая вышла вынести мусор в кружевном белье
Жители Челябинска звонят по объявлению о работе и лишаются денег
Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты
На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне
Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град
Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе
За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр