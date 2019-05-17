Челябинцев предупреждают о похолодании

СЕГОДНЯ 16:27 2019-05-17T16:27:55+03:00

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Погрелись, и будет. Выходные в Челябинской области грозят холодами и мокрым снегом. Но если вы собрались высаживать в саду деревья и кустарники — лучшей погоды не придумать!

Уже в ночь с 17 на 18 мая, по прогнозам челябинского Гидрометцентра, в горнозаводской зоне региона ожидаются заморозки в воздухе до -3 градусов, на почве — до — 5 градусов. На всей территории области синоптики обещают дождь, а в горах — мокрый снег и гололед. Из-за сильного порывистого ветра в лесах возможны пожары. Пожалуйста, воздержитесь от разжигания огня!

Почти каждый год после майских праздников на Челябинскую область обрушивается холодный фронт, который держится несколько дней. Вот и в понедельник, 20 мая, прогноз погоды обещает, что днем столбик термометра в Челябинске не поднимется выше +14 градусов. Ветер северо-западный, порывистый, 5-14 м/с. Возможен дождь.

Не забывайте взять на прогулку зонтик!

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ИСТОЧНИК KP.RU