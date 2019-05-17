Сбежали Дуня и Соня. Сотрудники национального парка в Челябинской области объявили в розыск двух лосих

СЕГОДНЯ 18:14 2019-05-17T18:14:05+03:00

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В национальном парке «Зюраткуль» живут лоси. Для поддержки животных здесь создан Дом лося «Сохатка»: миролюбивые существа живут здесь, рожают и вскармливают малышей. Туристы, прибывающие в национальный парк, с огромным удовольствием снимаются с лосями. Нередко животное можно встретить и в самом парке, далеко от фермы.

Лосиная ферма — надежный приют для копытных обитателей в холода. Весной лосей выпускают на свободный выгул. Сейчас в парке пасется девять лосей. На двух из них, Яшке и Афоне, надеты ошейники с GPS-навигаторами.

В пятницу, 17 мая, из национального парка сбежали две годовалые лосихи, Дуня и Соня. На беглянках надеты цветные ошейники зеленого и оранжевого цветов. Встревоженные сотрудники парка предполагают, что они могли выйти к людям, в окрестности города Юрюзань.

Беглянок видели в Юрюзани, но поймать лосих не удалось. Фото: национальный парк "Зюраткуль".

— Если кто-то видел лосей в районе города Юрюзань или еще где-то вдали от территории национального парка «Зюраткуль», сообщите, пожалуйста, нам! Последний раз вчера видели в городе Юрюзань, район Сосновка, — обратились к жителям Челябинской области сотрудники нацпарка.

Постоянные гости «Зюраткуля» забили тревогу: как бы не вышло беды! В заповедном крае как-то браконьер убил лося. Преступника задержали по горячим следам, в качестве компенсации он приобрел для нацпарка двух лосят.

Дуня и Соня очень доверчивые, людей не боятся. Но сотрудников греет надежда, что все обойдется. Как-то весной, из нацпарка сбежала лосиха Василина. А по осени вернулась домой с лосенком.

Пусть Дуня и Соня поскорее найдутся! Если вы видели животных, позвоните, пожалуйста, по тел. 8-902-897-25-77, 8-351-615-50-41.

ИСТОЧНИК KP.RU