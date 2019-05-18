Из-за аварии на трассе Челябинск-Курган затруднено движение у Шумихи
Неподалеку от Шумихи на трассе Челябинск-Курган в субботу, 18 мая, столкнулись два большегруза. Движение на участке затруднено, сообщает пресс-служба управления дорог «Южный Урал».
Во время лобового столкновения погиб один человек, еще один получил травмы, но выжил. Так как дорога на данном участке узкая, а столкнувшиеся машины фактически перекрыли всю проезжую часть, движение в месте аварии приостановлено.
Грузовой транспорт на время следственных действий просят припарковать на специально выделенном участке. Легковой транспорт может объехать место аварии по определенной схеме.
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ИСТОЧНИК KP.RU