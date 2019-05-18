2019-05-18T07:57:46+03:00
Происшествия

Из-за аварии на трассе Челябинск-Курган затруднено движение у Шумихи

Столкнулись два большегруза
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Дорога фактически полностью перекрыта. Фото: пресс-служба управления дорогами.Дорога фактически полностью перекрыта. Фото: пресс-служба управления дорогами.
Изменить размер текста:

Неподалеку от Шумихи на трассе Челябинск-Курган в субботу, 18 мая, столкнулись два большегруза. Движение на участке затруднено, сообщает пресс-служба управления дорог «Южный Урал».

Во время лобового столкновения погиб один человек, еще один получил травмы, но выжил. Так как дорога на данном участке узкая, а столкнувшиеся машины фактически перекрыли всю проезжую часть, движение в месте аварии приостановлено.

Грузовой транспорт на время следственных действий просят припарковать на специально выделенном участке. Легковой транспорт может объехать место аварии по определенной схеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Памятник Солдату-победителю установят в Челябинске
Сбежали Дуня и Соня. Сотрудники национального парка в Челябинской области объявили в розыск двух лосих
Челябинцев предупреждают о похолодании
Электроопора, упавшая на дорогу, парализовала движение на Свердловском проспекте в Челябинске
В Златоусте несет службу полицейская суперсобака
В Челябинской области газифицированный жилой дом может рухнуть
В Челябинске возле жилого дома пешеходов оставили без тротуара
В Челябинске красят разломанные бордюры
В Челябинске поставили «забор» из дорожных знаков
В Челябинской области обсуждают девушку, которая вышла вынести мусор в кружевном белье
Жители Челябинска звонят по объявлению о работе и лишаются денег
Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты
На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне
Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град
Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе
За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр